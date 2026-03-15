Lo Strasburgo frena ancora e saluta l'Europa: 0-0 con il Paris FC, la situazione in Ligue 1
Lo Strasburgo (ora ottavo) è stato bloccato sul pareggio (0-0) allo Stade de la Meinau dal Paris FC (13°), raccogliendo il terzo pareggio consecutivo in Ligue 1. Questo risultato non aiuta di molto gli alsaziani, che restano molto indietro nella corsa alla qualificazione europea. Dal canto loro, i parigini hanno accumulato un margine di nove punti sulla zona retrocessione.
Il programma del 26° turno di Ligue 1
Venerdì 13 marzo
Marsiglia-Auxerre 1-0
Sabato 14 marzo
Lorient – Lens 2-1
Angers – Nizza 0-2
Monaco – Brest 2-0
Domenica 15 marzo
Strasburgo – Paris FC 0-0
Le Havre – Lione (17:15)
Metz – Tolosa (17:15)
Rennes – Lilla (20:45)
PSG - Nantes (rinviata per la Champions)
La classifica di Ligue 1
1. PSG 57 (25 partite giocate)
2. Lens 56 (26)
3. Marsiglia 49 (26)
4. Lione 46 (25)
5. Monaco 43 (26)
6. Rennes 43 (25)
7. Lilla 41 (25)
8. Lorient 37 (26)
9. Strasburgo 37 (26)
10. Brest 36 (26)
11. Angers 33 (26)
12. Tolosa 31 (25)
13. Paris FC 28 (26)
14. Le Havre 26 (25)
15. Nizza 25 (26)
16. Auxerre 19 (26)
17. Nantes 17 (25)
18. Metz 13 (25)