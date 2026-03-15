Yamal in panchina, Raphinha si prende la scena: 3 gol nel 5-2 del Barça al Siviglia

Il Barcellona consolida la propria leadership nella LaLiga grazie a una netta vittoria per 5-2 contro il Siviglia, in una serata dominata dalla prestazione di Raphinha e segnata anche dal ritorno in campo di Gavi dopo un lungo stop. La squadra allenata da Hansi Flick continua così la sua corsa in testa alla classifica: primo posto con 70 punti e un vantaggio di quattro lunghezze sul Real Madrid.

Protagonista assoluto della serata è stato il brasiliano, autore di una tripletta che ha trascinato i blaugrana alla goleada. Due delle tre reti sono arrivate su calcio di rigore, entrambi procurati da João Cancelo, grande protagonista e a segno. A completare il tabellino dei marcatori ci ha pensato Dani Olmo. Oltre al risultato, la serata del Camp Nou è stata impreziosita da una notizia molto attesa dai tifosi: il ritorno in campo di Gavi, nuovamente a disposizione dopo sei mesi e mezzo di assenza per infortunio. Il suo ingresso è stato accolto da un lungo applauso del pubblico, segno dell’importanza che il giovane centrocampista continua ad avere nel progetto tecnico del club.

Sul campo il Barcellona continua dunque a lanciare segnali forti nella corsa al titolo. Intanto, fuori dal rettangolo di gioco, il club vive anche un momento politico delicato: sullo sfondo restano infatti le elezioni presidenziali che vedono contrapposti l’attuale presidente Joan Laporta e lo sfidante Víctor Font.

Barcellona 70

Real Madrid 66

Atlético Madrid 57

Villarreal 55

Real Betis 43

Celta Vigo 40

Espanyol 37

Real Sociedad 35

Getafe 35

Athletic Bilbao 35

Osasuna 34

Girona 34

Valencia 32

Siviglia 31

Rayo Vallecano 31

Maiorca 28

Alavés 28

Elche 26

Levante 22

Real Oviedo 21