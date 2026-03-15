Yamal in panchina, Raphinha si prende la scena: 3 gol nel 5-2 del Barça al Siviglia
Il Barcellona consolida la propria leadership nella LaLiga grazie a una netta vittoria per 5-2 contro il Siviglia, in una serata dominata dalla prestazione di Raphinha e segnata anche dal ritorno in campo di Gavi dopo un lungo stop. La squadra allenata da Hansi Flick continua così la sua corsa in testa alla classifica: primo posto con 70 punti e un vantaggio di quattro lunghezze sul Real Madrid.
Protagonista assoluto della serata è stato il brasiliano, autore di una tripletta che ha trascinato i blaugrana alla goleada. Due delle tre reti sono arrivate su calcio di rigore, entrambi procurati da João Cancelo, grande protagonista e a segno. A completare il tabellino dei marcatori ci ha pensato Dani Olmo. Oltre al risultato, la serata del Camp Nou è stata impreziosita da una notizia molto attesa dai tifosi: il ritorno in campo di Gavi, nuovamente a disposizione dopo sei mesi e mezzo di assenza per infortunio. Il suo ingresso è stato accolto da un lungo applauso del pubblico, segno dell’importanza che il giovane centrocampista continua ad avere nel progetto tecnico del club.
Sul campo il Barcellona continua dunque a lanciare segnali forti nella corsa al titolo. Intanto, fuori dal rettangolo di gioco, il club vive anche un momento politico delicato: sullo sfondo restano infatti le elezioni presidenziali che vedono contrapposti l’attuale presidente Joan Laporta e lo sfidante Víctor Font.
Barcellona 70
Real Madrid 66
Atlético Madrid 57
Villarreal 55
Real Betis 43
Celta Vigo 40
Espanyol 37
Real Sociedad 35
Getafe 35
Athletic Bilbao 35
Osasuna 34
Girona 34
Valencia 32
Siviglia 31
Rayo Vallecano 31
Maiorca 28
Alavés 28
Elche 26
Levante 22
Real Oviedo 21