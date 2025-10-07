Villarreal-Barcellona a Miami? Marcelino non si scompone: "L'obiettivo è sempre vincere"

Dopo il via libera della FIFA allo svolgimento della partita di Liga tra Villarreal e Barcellona, in programma il 21 dicembre a Miami, arrivano le prime parole di Marcelino García Toral. L’allenatore del Submarino Amarillo, presente a Valencia per un evento organizzato dal Comitato degli Allenatori della Federazione calcistica della Comunità Valenciana, ha confermato che il club è favorevole a disputare il match negli Stati Uniti, vedendolo come un’opportunità unica.

"Se ci dicono che dobbiamo giocare là, andremo a giocare là. Se le autorità competenti decidono che dobbiamo farlo, lo accetteremo. Sappiamo che la società è d’accordo e per noi sarà una nuova esperienza, sarà una grande partita contro una grande squadra. Ovviamente, che sia qui o altrove, il nostro obiettivo resta vincere", ha dichiarato Marcelino ai microfoni di Mundo Deportivo.

Il tecnico spagnolo ha poi ammesso di non sapere se la trasferta "casalinga" negli Stati Uniti potrà influenzare la preparazione del match: "Alla fine, il calcio è lo stesso ovunque. Può fare più caldo o più freddo, dipende dal periodo dell’anno. È una giornata di campionato come le altre, e dovremo affrontarla nel miglior modo possibile. Certo, sarà un viaggio lungo, più del solito, ma ci adatteremo perfettamente a ciò che la competizione ci richiede".