Ufficiale Sergio Conceiçao trova panchina: l'ex Milan è il nuovo allenatore dell'Al Ittihad

Sergio Conceiçao ha trovato una nuova panchina. L'ex allenatore del Milan approda in Saudi Pro League legandosi all'Al Ittihad di Gedda, squadra tra le più importanti non solo d'Arabia Saudita ma di tutta l'Asia, come si evince dal palmarès: 2 Champions League asiatiche, 10 campionati sauditi e numerose coppe nazionali. Il club nelle scorse settimane aveva esonerato Laurent Blanc, dopo il ko nel big match contro l'Al Nassr. 50 anni, Sergio Conceiçao è stato annunciato in queste ore da un video che lo vede in versione giocatore di scacchi: "Sono venuto qui per costruire la gloria all'Al Ittihad" ha annunciato.

Sergio Conceiçao si rimette così in gioco. Lo scorso anno alla guida del Milan ha vinto subito una Supercoppa italiana ma non è riuscito a cambiare l'inerzia in campionato, dove la squadra ha chiuso all'8° posto e fuori dalle coppe europee con l'epologo doloroso del ko in finale di Coppa Italia. Da allora non ci sono mai state dichiarazioni da parte sua circa la sua esperienza in rossonero nonostante avesse detto a più riprese che avrebbe parlato al termine della stagione.

Tra i giocatori che allenerà all'Al Ittihad spicca Karim Benzema, ma ci sono anche altri elementi di alto livello come N'Golo Kanté, Moussa Diaby, Fabinho, Steven Bergwijn, Danilo Pereira e Houssem Aouar. Attualmente la squadra è terza in classifica in campionato dopo 4 giornate con 3 vittorie e una sconfitta. Inoltre è in corsa per l'AFC Champions League dove ha perso le prime due partite della fase a gironi.