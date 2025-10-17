Lione, Textor condannato a pagare 97 milioni ad Iconic: "Farò ricorso"

John Textor continua a fare notizia. L'ex presidente dell'Olympique Lione (dimessosi dai suoi incarichi, ma ancora proprietario del club) è stato condannato dalla Corte Commerciale Britannica a pagare 97 milioni di dollari al fondo americano Iconic.

Questa decisione fa seguito a una controversia contrattuale derivante dall'acquisizione del club di Lione nel 2022. Iconic aveva allora investito 75 milioni di dollari nel gruppo Eagle Football (proprietario di OL, Botafogo e Molenbeek) in cambio di una quota del 15,7% e di una rapida quotazione alla Borsa di New York. Questa transazione non ha avrebbe però avuto luogo. Iconic ha quindi chiesto il riacquisto delle sue azioni, oltre a un interesse annuo dell'11%, come previsto dal contratto.

Da parte sua, Textor ha tentato di invalidare questa richiesta, senza successo. Il tribunale si è pronunciato a favore del fondo, che ha immediatamente accolto con favore questa decisione. "La sentenza conferma inequivocabilmente che John Textor ha consapevolmente violato i suoi impegni contrattuali", ha dichiarato un portavoce di Iconic all'Agence France Presse .

Di fronte a questa decisione, l'imprenditore americano non intende arrendersi e "intende presentare ricorso". Queste le sue parole: "Preparerò ora una difesa completa contro il reclamo", ha dichiarato all'AFP.

Al di là della controversia con Iconic, è possibile che questa decisione possa avere ripercussioni più ampie sull'impero sportivo di John Textor. Attraverso Eagle Football, Textor detiene partecipazioni nel Lione, nel Botafogo (Brasile) e nel Molenbeek (Belgio).