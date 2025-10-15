Tottenham, Paratici: "Non vedo l'ora di tornare a Londra e unirmi al team a tempo pieno"

Fabio Paratici torna ad essere il direttore sportivo del Tottenham, come si legge sul sito ufficiale del club londinese: "Siamo lieti di annunciare il ritorno di Fabio Paratici nel Club come Direttore Sportivo. Fabio collaborerà con Johan Lange, promosso anch'egli a ricoprire il ruolo di Direttore Sportivo. Questa nomina fa parte di una nuova struttura per la nostra men's football operation, concepita per rafforzare la leadership, la collaborazione e il processo decisionale a lungo termine in tutti i settori del calcio maschile, dalla prima squadra ai ragazzi. Insieme, guideranno la strategia calcistica maschile e daranno il via a un nuovo, ambizioso capitolo per il Club. Questa evoluzione è parte del continuo investimento del Club in strutture calcistiche maschili e femminili di livello mondiale, volte a garantire un successo duraturo sul campo.

Queste le parole del dirigente italiano: "Sono entusiasta di tornare in un Club che amo. Ho lavorato con Johan, Vinai e Thomas come consulente per diversi mesi e ora non vedo l'ora di tornare a Londra e unirmi al team a tempo pieno. Sono convinto che lavorando in partnership con Johan potremo costruire un futuro speciale per il Club e i nostri tifosi".

Johan Lange, che si è unito al Club nel novembre 2023 dopo ruoli chiave all'Aston Villa e all'FC Copenhagen, ha aggiunto: "Credo fermamente che stiamo costruendo qualcosa di speciale qui al Tottenham Hotspur, e non vedo l'ora di lavorare con Fabio come parte della nostra nuova struttura per il calcio maschile. Abbiamo un gruppo di staff e giocatori di talento qui al Club e possiamo guardare avanti con fiducia e positività".