Fortissimamente Paratici: il Tottenham lo perde, aspetta 30 mesi, e lo rinomina ds

E' di poco fa la notizia del ritorno al Tottenham nel ruolo di direttore sportivo di Fabio Paratici, che chiude la sua esperienza come consulente del club e riprende il posto, più o meno, che aveva prima della squalifica per il caso Juventus legato alle plusvalenze. Ora l'inchiesta Prisma ha avuto i suoi verdetti definitivi, l'uomo mercato di Borgonovo Val Tidone ha avuto la libertà di tornare ad agire in prima persone per conto degli Spurs, che hanno dimostrato una dedizione non comune nel credere nelle sue qualità, dimostrare negli anni con la Sampdoria e con la Juve, ma anche nei due anni in cui ha avuto modo di lavorare per il club londinese.

Il Tottenham ha perso la guida di Paratici ad inizio 2023, ha aspettato i 30 mesi di squalifica comminati al dirigente italiano e appena è scaduto il suo fermo, lo ha reintegrato a pieno titolo. E in questi mesi ha comunque dimostrato di credere fortemente nel lavoro di Paratici, mantenuto come 'consulente' esterno ma a stretto contatto con la squadra e con i tecnici del club, come confermò anche lo stesso Postecoglou: "Certo che conosco Fabio: scambiamo messaggi e chiamate. Si tratta di un ragazzo sveglio, come si può vedere, e ha un grande occhio per i talenti". Di seguito l'elenco completo dei suoi colpi da ds degli Spurs:

ESTATE 2021

Acquisti: Bryan Gil (Siviglia), Pierluigi Gollini (Atalanta), Cristian Romero (Atalanta), Emerson Royal (Barcellona), Pape Matar Sarr (Metz).

Cessioni: Toby Alderweireld (Al Duhail), Serge Aurier (svincolo), Cameron Carter-Vickers (Celtic), Juan Foyth (Villarreal), Paulo Gazzaniga (Fulham), Joe Hart (Celtic), Erik Lamela (Siviglia), Danny Rose (Watford), Moussa Sissoko (Watford), Alfie Whiteman (Degerfors).

GENNAIO 2022

Acquisti: Rodrigo Bentancur (Juventus), Dejan Kulusevski (Juventus).

Cessioni: Dele Alli (Everton), Jack Clarke (Sunderland), Bryan Gil (Valencia), Giovani Lo Celso (Villarreal), Tanguy Ndombele (Lione).

ESTATE 2022

Acquisti: Yves Bissouma (Brighton), Fraser Forster (Southampton), Clement Lenglet (Barcellona), Ivan Perisic (Inter), Richarlison (Everton), Djed Spence (Middlesbrough), Destiny Udogie (Udinese).

Cessioni: Steven Bergwijn (Ajax), Tanguy Ndombele (Napoli), Sergio Reguilon (Atletico Madrid), Joe Rodon (Rennes), Destiny Udogie (Udinese), Harry Winks (Sampdoria).