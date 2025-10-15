Delusione in Portogallo, arriva Ronaldo: "A novembre chiudiamo la qualificazione al Mondiale"

Il clima ad Alvalade si è fatto un po' cupo. Non tanto perché il Portogallo abbia perso del tutto l'occasione di qualificarsi al Mondiale 2026, ma perché i tifosi si sono illusi di poter staccare il pass per la competizione iridata già ieri sera, nel match contro l'Ungheria. E invece Szoboszlai ha ben pensato di tirare fuori il gol del pari al fotofinish (90'+1) per l'Ungheria, che ha negato la festa anticipata invece alla Seleçao das Quinas.

Eppure Cristiano Ronaldo, terminata la partita e raccolti i pensieri dopo la frustrazione manifestata dai compagni di squadra e dal CT Roberto Martinez, ha voluto far sentire la sua voce sui social: "Siamo sempre più vicini al nostro obiettivo! Forza, Portogallo!". Come a voler ricordare che non c'è nulla da buttare e che la qualificazione verrà raggiunta nel mese di novembre. C'è solo da pazientare.

Intanto ieri sera, grazie alla doppietta inflitta all'Ungheria, è diventato il marcatore più prolifico della storia delle qualificazioni ai Mondiali. Battuto il guatemalteco Carlos Ruiz: "Non è un segreto che rappresentare la Nazionale significhi molto per me, e proprio per questo sono molto orgoglioso di aver raggiunto questo traguardo unico per il Portogallo", ha scritto di suo pugno CR7. "Grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato ad arrivare fin qui. Ci vediamo a novembre per concludere la qualificazione al Mondiale!", ribadisce il messaggio il 40enne in forza all'Al Nassr.