FIFA, Infantino: "Aiuteremo a ricostruire tutte le strutture calcistiche di Gaza"

Dopo l’accordo di pace tra Israele e Hamas per Gaza, firmato lunedì a Sharm el-Sheikh, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha promesso il sostegno del massimo organo del calcio mondiale per ricostruire le infrastrutture calcistiche di Gaza nell’ambito degli sforzi di ricostruzione postbellica: "È molto importante per la FIFA essere qui per sostenere, aiutare, assistere e fare in modo che questo processo di pace arrivi a compimento", ha dichiarato Infantino dopo la firma di un documento che definisce i piani per la stabilità regionale e la ricostruzione, come riportato dall’agenzia di stampa Reuters.

L'obiettivo è la ricostruzione delle strutture distrutte e con la creazione di un fondo destinato a finanziare nuovi campi e programmi giovanili: "Il ruolo del calcio deve essere quello di sostenere, unire e dare speranza – ha continuato Infantino –. Aiuteremo a ricostruire tutte le strutture calcistiche di Gaza, a rilanciare il calcio insieme alla Federazione palestinese (PFA) e a creare opportunità per i bambini attraverso il gioco".

In conclusione il presidente della FIFA ha inoltre annunciato che l’organizzazione contribuirà con mini-campi e “FIFA Arenas” e inviterà altri partner a unirsi all’iniziativa, sottolineando che "il calcio porta speranza ai bambini, ed è qualcosa di estremamente importante".