Ansu Fati risorge dalle ceneri, ora sceglie il Monaco: cosa prevede l'accordo con il Barcellona

L'etichetta di 'nuovo Messi' e la parabola discendente al Barcellona lo avevano penalizzato, ma Ansu Fati ora al Monaco sembra aver ritrovato tutta l'energia che gli mancava dopo anni difficili in Catalogna. Arrivato in prestito dal club blaugrana, l'attaccante spagnolo classe 2002 sta brillando in questa stagione con 6 gol segnati in 5 partite disputate, di cui soltanto un paio da titolare.

ln Francia hanno cominciato a riempirlo di lodi ed elogi, per questo ci si domanda se il Monaco intenda attivare la sua opzione di acquisto fissata a 11 milioni di euro. Tuttavia, secondo quanto riferito da Mundo Deportivo - uno dei principali quotidiani spagnoli -, non è stata ancora presa alcuna decisione definitiva in merito al suo trasferimento a titolo definitivo.

Il direttore sportivo del Monaco, Thiago Scuro, ha sottolineato l'importanza di lasciare ad Ansu il tempo di continuare a esprimersi prima di pensare agli aspetti finanziari. "L’essenziale è garantire ad Ansu il minutaggio necessario affinché diventi un giocatore chiave e costante per il Monaco. Il business non è una priorità in questo momento", ha spiegato di recente, precisando che i monegaschi prederanno la propria decisione a tempo debito.

In attesa, eventualmente, di stipulare un accordo con il Barcellona e anche con il giocatore. Nel frattempo, Ansu Fati ha approfittato di un soggiorno a Barcellona per ritrovare alcuni vecchi amici de La Masia (cantera blaugrana), tra cui Gavi, Balde, Héctor Fort, Araujo e Ilaix Moriba.