Ufficiale Paratici torna a essere il direttore sportivo del Tottenham. Sarà affiancato da Johan Lange

Fabio Paratici torna ad essere il direttore sportivo del Tottenham, come si legge sul sito ufficiale del club londinese: "Siamo lieti di annunciare il ritorno di Fabio Paratici nel Club come Direttore Sportivo. Fabio collaborerà con Johan Lange, promosso anch'egli a ricoprire il ruolo di Direttore Sportivo. Questa nomina fa parte di una nuova struttura per la nostra men's football operation, concepita per rafforzare la leadership, la collaborazione e il processo decisionale a lungo termine in tutti i settori del calcio maschile, dalla prima squadra ai ragazzi. Insieme, guideranno la strategia calcistica maschile e daranno il via a un nuovo, ambizioso capitolo per il Club. Questa evoluzione è parte del continuo investimento del Club in strutture calcistiche maschili e femminili di livello mondiale, volte a garantire un successo duraturo sul campo.

L'esperienza combinata di Johan e Fabio garantirà che ogni decisione – dai percorsi dei giocatori allo sviluppo delle prestazioni, fino allo scouting e al recruitment – sia allineata e supporti un obiettivo primario: costruire una squadra maschile vincente, di livello mondiale e duratura. Questa partnership riflette un approccio progressivo alle moderne operazioni calcistiche, unendo due leader comprovati con esperienze complementari e un forte impegno per la collaborazione e l'innovazione. Per completare la struttura, il Club inizierà a breve anche la selezione per un Direttore delle Operazioni Calcistiche, che supporterà Johan e Fabio e gestirà una serie di funzioni e dipartimenti chiave all'interno del Training Centre.".

Fabio Paratici, che torna al Club dopo un periodo di due anni tra il 2021 e il 2023 – e dopo oltre un decennio alla Juventus e un periodo formativo all'U.C. Sampdoria – ha dichiarato: "Sono entusiasta di tornare in un Club che amo. Ho lavorato con Johan, Vinai e Thomas come consulente per diversi mesi e ora non vedo l'ora di tornare a Londra e unirmi al team a tempo pieno. Sono convinto che lavorando in partnership con Johan potremo costruire un futuro speciale per il Club e i nostri tifosi".

Johan Lange, che si è unito al Club nel novembre 2023 dopo ruoli chiave all'Aston Villa e all'FC Copenhagen, ha aggiunto: "Credo fermamente che stiamo costruendo qualcosa di speciale qui al Tottenham Hotspur, e non vedo l'ora di lavorare con Fabio come parte della nostra nuova struttura per il calcio maschile. Abbiamo un gruppo di staff e giocatori di talento qui al Club e possiamo guardare avanti con fiducia e positività".

L'Amministratore Delegato del Tottenham Hotspur, Vinai Venkatesham, ha commentato: "Questa è un'importante evoluzione nel nostro modo di operare. La portata del ruolo di Direttore Sportivo oggi è vastissima, e unendo due leader eccezionali come Johan e Fabio, stiamo ponendo le basi per un successo duraturo. Entrambi hanno menti calcistiche eccezionali, con expertise complementari e forti track record. Questa struttura riflette la nostra ambizione e la nostra determinazione a competere ai massimi livelli per i nostri tifosi. Insieme, Fabio e Johan guideranno con uno scopo ben preciso: costruire non solo una squadra maschile competitiva, ma un ecosistema calcistico connesso in cui ogni dettaglio contribuisca alla nostra ambizione condivisa: rendere il nostro Club un punto di riferimento per l'eccellenza nel calcio mondiale".