Deschamps richiama Kolo Muani, i diretti concorrenti delusi: la scelta non convince

Didier Deschamps ha annunciato ieri la lista dei convocati per le ultime due gare di qualificazione ai Mondiali contro Ucraina e Azerbaigian, con una sorpresa importante: il ritorno di Randal Kolo Muani, ex attaccante di Paris Saint-Germaine Juventus oggi al Tottenham.

"Non aveva potuto partecipare ai precedenti raduni perché era infortunato. Fa parte del gruppo Francia da tempo, per ciò che ha dimostrato. Può giocare in diverse posizioni e conosce bene l’ambiente. Ora che è di nuovo a disposizione, mi sembra logico che torni con noi", ha spiegato Deschamps in conferenza stampa.

Tuttavia, questo ritorno non è stato accolto con entusiasmo da tutti. Secondo L’Équipe, diversi giocatori offensivi, diretti concorrenti di Kolo Muani per un posto nel gruppo transalpino, hanno espresso malumore per la decisione del commissario tecnico, ritenendo la convocazione poco meritata in questo momento. Il numero 9 degli Spurs, infatti, non ha ancora trovato il gol con la maglia del Tottenham: ha collezionato sette presenze stagionali condizionate da problemi fisici e da un adattamento ancora in corso alla Premier League.

Deschamps, però, ha scelto di puntare ancora sulla sua esperienza e sulla duttilità tattica, convinto che Kolo Muani possa tornare a essere un valore aggiunto per i Bleus in vista del Mondiale 2026.