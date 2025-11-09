Francia, tanto rumore per nulla: Kolo Muani non ce la fa, chiamato l'ex Udinese Thauvin

Il ritorno di Randal Kolo Muani nella Nazionale francese non era stato accolto di buon grado. Infatti, diversi giocatori offensivi e diretti concorrenti dell'attaccante del Tottenham per un posto nel gruppo di Didier Deschamps, in corsa per la scelta finale in ottica Mondiali 2026, avevano espresso malumore per la scelta presa del commissario tecnico di una convocazione "poco meritata in questo momento". Questo perché l'ex Juventus in 7 partite disputate con la maglia degli Spurs indosso, tra vari problemi fisici, non ha mai segnato finora. Al contrario di altri attaccanti nel giro della Francia.

Ma le insoddisfazioni generali si sarebbero chiarite da sole. Il motivo è semplice: Randal Kolo Muani salterà il raduno che inizierà lunedì 10 novembre, con annesse le sfide contro l'Ucraina giovedì 13 novembre al Parco dei Principi e l’Azerbaigian tre giorni dopo a Baku.

La notizia è arrivata direttamente dalla Federcalcio francese: l’attaccante del Tottenham ha subito sabato, contro il Manchester United, un infortunio alla mascella inferiore. Dopo essersi consultato con il dottore Franck Le Gall, che aveva precedentemente parlato con il suo omologo del Tottenham, Didier Deschamps ha confermato l’assenza di Randal Kolo Muani. Il ct della nazionale ha deciso di sostituirlo nel gruppo con Florian Thauvin, attaccante del Lens ed ex Udinese che aveva già fatto il suo ritorno in Nazionale nella sosta di ottobre.