Ufficiale Tottenham, rinnovo a lungo termine per Moore. Il 18enne in prestito ai Rangers

Il Tottenham ha annunciato la firma su un contratto a lungo termine di Mikey Moore ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il Club.

Il centrocampista offensivo, che oggi compie 18 anni, è attualmente in prestito ai Glasgow Rangers per la stagione 2025/26.

Il percorso di Mikey agli Spurs è iniziato quando aveva sette anni: ha scalato tutte le categorie del settore giovanile e nella stagione 2022/23, pur essendo ancora uno studente, ha giocato regolarmente con l’Under-18, ricoprendo un ruolo chiave nella doppietta di trofei vinta con le squadre Under-17 e Under-18 in Premier League Cup.

Ha esordito in prima squadra al termine della stagione successiva, scendendo in campo contro il Manchester City al Tottenham Hotspur Stadium nel maggio 2024, prima di ottenere la sua prima maglia da titolare contro il Ferencvaros nelle fasi iniziali della vittoriosa campagna di UEFA Europa League della scorsa stagione. Il suo primo gol ufficiale in prima squadra è arrivato sempre in Europa League, contro l’Elfsborg, nel gennaio di quest’anno.

Ad oggi, Mikey ha collezionato 21 presenze in tutte le competizioni con la nostra maglia.

A livello internazionale, ha rappresentato l’Inghilterra fino alla categoria Under-19.