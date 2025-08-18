Ufficiale Tra Haller e il Borussia Dortmund finisce qui: l'attaccante ivoriano torna all'Utrecht

L'Utrecht ha ufficializzato il ritorno di Sebastien Haller. L’attaccante ivoriano, 31 anni, è stato acquistato a titolo definitivo dal Borussia Dortmund e ha firmato un contratto fino all’estate del 2026. Lo scorso anno Haller aveva vestito la maglia biancorossa in prestito per sei mesi, contribuendo in modo decisivo al raggiungimento del quarto posto in Eredivisie, risultato record nella storia recente del club. Il suo ritorno era molto atteso dai tifosi, che nelle ultime settimane avevano chiesto a gran voce l'acquisto.

"La mia scelta era chiara: c’era solo uno scenario ideale, il ritorno a Utrecht", ha dichiarato Haller. "Abbiamo costruito qualcosa di speciale la scorsa stagione, in Europa abbiamo ottenuto grandi risultati e voglio continuare a farne parte, aiutando la squadra dentro e fuori dal campo".

Il centravanti ha sottolineato anche l’importanza della dimensione familiare: "Utrecht è un posto dove la mia famiglia si sente a casa, questo per me è fondamentale. Ci sono state sfide da affrontare, ma alla fine tutte le parti hanno collaborato bene, e ne sono grato".

Allenatore Ron Jans può contare su un giocatore motivato e già integrato nella squadra. "Sto bene fisicamente e conosco il mio corpo meglio di chiunque altro. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione del gruppo", ha aggiunto Haller, scherzando sul suo. "Sono al 91%” di forma", in riferimento al numero di maglia della scorsa stagione. Il ritorno di Haller rappresenta un rinforzo importante per l’attacco dell'Utrecht, che punta a confermare i risultati della passata stagione e a fare strada anche in Europa.