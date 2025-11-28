Ronaldo incorona il Portogallo campione del mondo U17: "Siete dei giganti, complimenti"
Anche Cristiano Ronaldo ha voluto celebrare sui social la storica vittoria della nazionale portoghese Under-17 al Mondiale, elogiando i giovani connazionali come veri "giganti". Il messaggio su Instagram sottolinea l’orgoglio e l’ispirazione che questi talenti rappresentano per le nuove generazioni del calcio portoghese.
Il successo è arrivato ieri a Doha, Qatar, nella finale contro l’Austria risolta da un gol solitario di Anísio Cabral. Il torneo, che ha visto la partecipazione di 48 squadre, è stato dominato dalle compagini europee, con il Portogallo capace di imporsi grazie a gioco collettivo, talento individuale e carattere. L'Italia ha chiuso al terzo posto.
Ronaldo, icona del calcio portoghese e fonte di ispirazione per tanti giovani, ha evidenziato come questi ragazzi incarnino valori come determinazione, disciplina e ambizione, sottolineando il legame tra i campioni di oggi e le stelle del futuro. L’immagine che accompagna il post mostra i festeggiamenti della squadra con la citazione del fuoriclasse, rafforzando l’idea che la nuova generazione portoghese possa continuare a portare il paese ai vertici del calcio mondiale. Il trionfo dell’Under-17 chiude un anno straordinario per il calcio giovanile portoghese, confermando l’efficacia del lavoro della Federazione e la continuità di un percorso di crescita iniziato con le squadre più giovani fino ai livelli senior.
