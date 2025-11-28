L'Ajax cerca un nuovo direttore tecnico. Due candidature "nostalgiche": Maxwell e Cruyff

Ritiratosi dal calcio giocato nel 2017, Maxwell aveva subito intrapreso un percorso da dirigente, iniziando la sua carriera a Parigi. L’ex terzino brasiliano (anche dell'Inter) aveva ricoperto il ruolo di coordinatore sportivo del PSG tra il 2017 e il 2019, diventando il braccio destro di Antero Henrique e fungendo da collegamento tra la dirigenza e il gruppo professionistico.

Sei anni dopo la fine di quell’esperienza, Maxwell potrebbe tornare protagonista in un nuovo ruolo dirigenziale, questa volta nei Paesi Bassi. Secondo quanto riportato dal Telegraaf, sarebbe in contatto con i vertici dell’Ajax per discutere della posizione di direttore tecnico del club. Non si tratterebbe di una candidatura isolata: a concorrere per il ruolo ci sarebbe anche Jordi Cruijff, ex calciatore del Barcellona e già consulente tecnico del club catalano. La scelta dell’Ajax sarà dunque delicata, considerando l’importanza strategica del ruolo, che prevede la supervisione dell’intera struttura sportiva e la gestione dei rapporti tra squadra e dirigenza, in un momento tra l'altro sportivamente molto delicato.

Maxwell, grazie alla sua esperienza sul campo e al passato nel club di Amsterdam, rappresenta un candidato di spicco. La sua capacità di mediare tra giocatori e dirigenza e la familiarità con i meccanismi organizzativi di un grande club europeo potrebbero essere elementi decisivi per la scelta finale.