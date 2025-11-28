Real, Camavinga spegne le polemiche: "Non c'è nessuna divisione nello spogliatoio"

In un momento delicato per il Real Madrid, con Xabi Alonso sotto pressione, Eduardo Camavinga ha voluto chiarire ogni voce su presunti malumori interni. Dopo il successo sofferto per 4-3 contro l'Olympiacos nella quinta giornata della fase campionato di Champions League, risultato cruciale per la classifica e per l’avvenire del tecnico spagnolo, il centrocampista francese ha sottolineato che nello spogliatoio regna unità e concentrazione: "I media parlano, ma siamo più uniti che mai. Il nostro obiettivo è aiutare l’allenatore e il primo modo per farlo è vincere".

Camavinga ha ammesso le difficoltà difensive emerse durante la partita, ma ha ribadito la fiducia nello spirito della squadra, definendolo "positivo". L’ex talento del Rennes ha anche elogiato la prestazione eccezionale di Kylian Mbappé, autore di un poker di gol decisivo: "Kylian segna sempre, dimenticheremo presto le tre gare senza reti. Il suo impatto è enorme nei momenti chiave".

Il giovane talento francese ha quindi chiuso ogni spazio alle speculazioni: le tensioni riportate dalla stampa non riflettono la realtà dello spogliatoio, dove i giocatori sostengono pienamente Alonso e sono determinati a invertire la rotta e ad essere protagonisti sia in campionato che nella massima competizione continentale. Gli ultimi risultati altalenanti devono essere lasciati alle spalle.