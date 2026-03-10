Trump chiede asilo politico per le calciatrici iraniane, la Federazione: "Inappropriato"

La Federcalcio iraniana ha reagito con fermezza alle dichiarazioni di Donald Trump, che nei giorni scorsi aveva invitato l'Australia a concedere asilo politico alle calciatrici iraniane impegnate nella AFC Women's Asian Cup.

In un comunicato ufficiale, la federazione ha condannato duramente le parole dell’ex presidente statunitense, definendole "dichiarazioni imprudenti riguardo alle giocatrici della nazionale femminile iraniana". L’organismo calcistico di Teheran ha inoltre chiesto un intervento da parte delle istituzioni del calcio internazionale, sostenendo che tali affermazioni rappresentino "un chiaro esempio di ingerenza politica nelle questioni calcistiche".

Secondo la federazione iraniana, il principio di neutralità politica costituisce uno dei capisaldi delle regole stabilite dalla FIFA, e per questo motivo l’episodio dovrebbe essere esaminato con attenzione dagli organismi competenti. Nel comunicato si invita quindi a "intervenire immediatamente contro questo comportamento inappropriato", anche per evitare possibili ripercussioni.

Il riferimento è anche al Mondiale, il cui inizio è previsto tra meno di 100 giorni. Secondo la federazione, è importante prevenire qualsiasi elemento che possa disturbare o politicizzare l’evento. Nel testo si sottolinea inoltre il comportamento delle giocatrici della nazionale iraniana, che "hanno cantato con orgoglio l’inno della Repubblica Islamica dell’Iran prima dell’inizio delle loro partite" e hanno reso "un saluto militare ai combattenti della Repubblica Islamica".

Il comunicato si conclude con un appello alla comunità calcistica internazionale affinché reagisca "in modo tempestivo alle dichiarazioni infondate e illegali del presidente degli Stati Uniti", aggiungendo che tali affermazioni "non hanno alcun valore giuridico".