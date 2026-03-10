TMW Tottenham, due opzioni per il nuovo direttore sportivo: sono Dourekas e Freedman

Il Tottenham sta cercando un nuovo direttore sportivo. Gli Spurs, decisamente coinvolti nella lotta retrocessione loro malgrado, hanno messo nel mirino due dirigenti: uno è Kyriakos Dourekas.- ora al Neom SC in Arabia Saudita - l'altro Dougie Freedman, del Crystal Palace.

Chi è Kyriakos Dourekas

Nato a Montreal nel 1963 da famiglia greca, Dourekas è cresciuto professionalmente in Europa, costruendo la propria reputazione grazie all’esperienza di quasi un Giubileo con l'Olympiakos. Nel club del Pireo ha ricoperto diversi ruoli organizzativi fino a diventare una figura chiave nella gestione della squadra e nelle operazioni sportive. Nel 2018 Dourekas ha intrapreso una nuova sfida in Inghilterra, con il Nottingham Forest, club di Evangelos Marinakis Qui ha assunto il ruolo di Director of Football.

Chi è Dougie Freedman

Scozzese, ex attaccante del Crystal Palace, dopo il ritiro dal calcio giocato ha intrapreso la carriera di allenatore e dirigente. Ha guidato proprio il Palace in panchina ma negli anni successivi ha trovato la sua dimensione ideale dietro la scrivania. Dal 2017 è direttore sportivo dei londinesi., dove è considerato uno degli architetti della strategia sportiva del club. Il suo lavoro si concentra soprattutto sulla scoperta di giovani talenti e sulla costruzione di una rosa competitiva capace di mantenere stabilmente la squadra nella massima serie inglese.