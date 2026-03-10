Galatasaray-Liverpool, Osimhen osservato speciale. Slot: "Bisogna fare particolare attenzione"

Victor Osimhen sarà l'osservato speciale della sfida tra tra Galatasaray e Liverpool. L’attaccante nigeriano è già stato decisivo nel confronto tra le due squadre nella fase campionato: il 30 settembre 2025 segnò l’unico gol della partita, disputata a Istanbul. Il tecnico dei Reds, Arne Slot, ha riconosciuto il valore dell'ex Napoli, pur sottolineando che la squadra turca non dipende soltanto dal suo bomber. "Osimhen è un giocatore di enorme qualità ed è capace di segnare in molti modi diversi", ha spiegato l’allenatore olandese. "Quando affronti calciatori speciali devi sempre prestare particolare attenzione, e in Premier League siamo abituati a confrontarci con giocatori di questo livello".

Slot ha ricordato anche che alcuni dei suoi difensori conoscono bene l’attaccante nigeriano: "I nostri centrali lo hanno già affrontato. Virgil van Dijk, per esempio, lo ha incrociato quando giocava nel Napoli». Nonostante ciò, l’allenatore del Liverpool invita a non sottovalutare il resto della squadra turca: "Il Galatasaray ha altre armi offensive. Barış Alper Yılmaz è una di queste: possiede una velocità davvero impressionante".

Dall’altra parte, l’allenatore del Galatasaray, Okan Buruk, è convinto che la partita di questa sera sarà molto diversa rispetto al precedente confronto della fase regolare. "Il Liverpool affronterà la gara con un approccio differente", ha dichiarato. "Nelle sfide a eliminazione diretta l’andata è sempre la partita più importante. Il nostro obiettivo è arrivare ad Anfield con un vantaggio".