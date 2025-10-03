Liverpool, è il momento di Mamardashvili: Alisson fuori 6 settimane, salterà anche il Real

Brutte notizie per il Liverpool: il portiere titolare Alisson Becker resterà fermo per infortunio in un momento cruciale della stagione. Secondo quanto riportato da The Athletic, il brasiliano ha riportato un problema muscolare nella partita persa per 1-0 contro il Galatasaray in Champions League. Gli esami strumentali hanno confermato che l'ex Roma dovrà restare ai box per circa sei settimane, con rientro previsto soltanto dopo la sosta internazionale di novembre. Una tegola pesante per Arne Slot, che dovrà affrontare partite di altissimo livello senza il suo numero uno.

Il portiere salterà infatti non solo le prossime due convocazioni con la Seleção, ma anche sfide decisive in Premier League e Champions contro Manchester City, Real Madrid e Manchester United. Un’assenza che rischia di condizionare seriamente la corsa dei Reds, già reduci da un periodo complicato e due k.o. consecutivi che hanno minato le certezze del gruppo.

Al posto del brasiliano tra i pali ci sarà Giorgi Mamardashvili, ex Valencia, arrivato per 30 milioni di euro. Finora lo si era visto solo in Carabao Cup, ma ora sarà chiamato a un salto di qualità immediato per difendere la porta di Anfield. Per Alisson, 33 anni, si tratta dell’ennesimo stop fisico: già lo scorso anno aveva sofferto un infortunio simile, sempre in ottobre, che lo aveva tenuto lontano dal campo fino a dicembre. Una nuova ricaduta che solleva dubbi sulla sua continuità, nonostante resti uno dei migliori portieri del mondo.