Ungheria, il CT Rossi svela la lista dei convocati: "Dobbiamo vincere e chiudere in bellezza"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:41
Michele Pavese

Il commissario tecnico dell’Ungheria, Marco Rossi, ha presentato la lista dei convocati per le ultime due gare del girone di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Armenia e Irlanda. Il gruppo è composto da 26 giocatori, con due novità assolute, ma la spina dorsale resta quella che ha guidato la squadra lungo tutto il percorso di qualificazione.

"Solo tre settimane dopo le ultime partite non c’era motivo di cambiare troppo - ha spiegato Rossi in conferenza -. Abbiamo osservato i due nuovi convocati per diverso tempo, non solo di recente, e sappiamo che stanno facendo bene nei loro club. Inoltre, volevamo ampliare le opzioni in attacco, in caso servano sostituzioni".

Il tecnico ha poi analizzato le sfide decisive di novembre: "Il nostro obiettivo è vincere in Armenia e chiudere in bellezza contro l’Irlanda a Budapest. Gli armeni sono difficili da affrontare: hanno difeso bene contro l’Irlanda e hanno perso solo dopo un’espulsione. Non possiamo sottovalutare nessuno, dobbiamo dimostrare in campo di essere più forti. Se giocheremo come sappiamo, potremo ottenere i risultati che vogliamo".

La nazionale inizierà la preparazione lunedì 10 novembre a Telki, poi volerà a Yerevan per la gara del 13 novembre, prima di chiudere il girone tre giorni dopo, il 16, alla Puskás Aréna di Budapest contro la Repubblica d’Irlanda.

Convocati

Portieri: Dénes Dibusz (Ferencváros), Péter Szappanos (Puskás Akadémia), Balázs Tóth (Blackburn Rovers)

Difensori: Botond Balogh (Kocaelispor), Márton Dárdai (Hertha BSC), Milos Kerkez (Liverpool), Attila Mocsi (Rizespor), Loic Nego (Le Havre), Willi Orbán (RB Lipsia), Attila Osváth (Paks), Attila Szalai (Kasimpasa)

Centrocampisti: Bendegúz Bolla (Rapid Wien), Áron Csongvai (AIK), Zsolt Nagy (Puskás Akadémia), Bence Ötvös (Ferencváros), András Schäfer (Union Berlino), Callum Styles (West Bromwich Albion), Dominik Szoboszlai (Liverpool), Alex Tóth (Ferencváros), Milán Vitális (ETO FC Győr)

Attaccanti: Donát Bárány (DVSC), Damir Redzic (DAC), Zsombor Gruber (Ferencváros), Dániel Lukács (Puskás Akadémia), Roland Sallai (Galatasaray), Barnabás Varga (Ferencváros)

