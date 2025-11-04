Il Bayern denuncia la Polizia di Parigi: "Condizioni deplorevoli e inaccettabili per i tifosi"

Il Bayern Monaco non ignora l'accaduto. Dopo aver contestato l’ordinanza della Prefettura di Polizia di Parigi, che regolamentava l’arrivo dei tifosi e prevedeva l’istituzione di una zona di controllo di polizia prima del big match della 4ª giornata della League Phase di Champions League contro il PSG (ore 21), il club tedesco ha pubblicato un nuovo comunicato per contestare “il trattamento riservato ai tifosi”.

"La Prefettura di Polizia di Parigi ha emesso un ordine dell’ultimo minuto alla vigilia della partita di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain al Parco dei Principi. I quindici autobus che trasportavano i tifosi dei campioni in carica hanno dovuto riunirsi a un casello autostradale situato alla periferia di Parigi, sull’autostrada A4, e non sono stati autorizzati a lasciare la strada per dirigersi verso lo stadio se non alle 17, sotto scorta della polizia. Anche gli autobus già arrivati a Parigi sono stati costretti a tornare indietro e a recarsi al casello. Le condizioni sul posto sono deplorevoli: un solo bagno, nessuna possibilità di mangiare o dissetarsi”, ha denunciato il Bayern.

"A causa dell’orario di arrivo tardivo, che modificherà i tempi di guida degli autisti, la partenza sarà possibile solo sei o sette ore dopo la fine della partita. Questa regolamentazione obbliga i tifosi a rimanere nel parcheggio davanti allo stadio fino alla partenza. Oltre a queste condizioni inaccettabili, molti tifosi non potranno recarsi al lavoro il giorno seguente", ha aggiunto il club tedesco. Mentre il CEO, Jan-Christian Dreesen, ha dichiarato di aver "ottenuto un’udienza in tribunale" quest'oggi a Parigi. "I nostri rappresentanti hanno contestato questa decisione. Dopo l’udienza, ci è stato comunicato che la sentenza scritta sarebbe stata resa nelle ore successive. Poiché probabilmente sarà troppo tardi per modificare qualcosa di questa procedura scandalosa, si tratta di un nuovo affronto per i nostri tifosi".

Il Bayern garantisce, al termine del comunicato, che la vicenda non verrà lasciata "in sospeso", mentre "PSG e UEFA" sostengono pienamente i Die Roten "in questa questione". Stando a quanto riportato da RMC Sport, i ragazzi di Kompany verranno sostenuti da circa 2mila tifosi questa sera, con la partita classificata a rischio dalle autorità parigine.