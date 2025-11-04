Cristiano Ronaldo: "Sono triste per il Manchester United, così non c'è futuro. Premier? Impossibile"

In un'intervista congiunta per il suo canale YouTube e Piers Morgan Uncensored, Cristiano Ronaldo ha espresso la sua tristezza riguardo alla situazione del suo ex club, il Manchester United: "Sono triste per il club, che è uno dei più importanti al mondo e che ho ancora nel cuore per ovvie ragioni", ha esordito l'asso portoghese.

Il campione ha criticato l'attuale gestione del club, sostenendo che manca una visione futura: "Devi seguire le persone intelligenti, le persone smart, per creare una base per il futuro, come il Manchester United ha fatto tanti anni fa. Nicky Butt, Gary Neville, Roy Keane, Beckham, sono diventati grandi giocatori, ma erano giovani. Quindi, il Manchester United al momento non ha una struttura".

L'attuale stella dell'Al-Nassr e del Portogallo ha espresso la speranza in un cambiamento: "Spero che ciò cambi in futuro, perché il potenziale del club è incredibile. È uno dei club più importanti del secolo. Amorim sta facendo del suo meglio, cos'altro può fare? Non può compiere miracoli".

Sulla Premier: "Non vinceranno la Premier League. Sono già troppo indietro rispetto all'Arsenal".