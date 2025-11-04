Manchester City, Guardiola: "Nessuno cambierà il calendario. Bellingham? Non lo conoscevo"

Jobe Bellingham ha avuto un inizio difficile al Borussia Dortmund dopo il suo trasferimento da 32 milioni di sterline (36 milioni di euro), partendo titolare solo quattro volte tra Bundesliga e Champions League. La sua condizione di alternativa piuttosto che titolare fisso avrebbe portato a tensioni tra i suoi genitori, Mark e Denise, e l'allenatore Nico Kovac.

È stato riferito che entrambi i genitori sarebbero stati allontanati dallo spogliatoio del Dortmund dopo aver discusso con Kovac a causa del ruolo ridotto di Jobe in squadra. Il fratello minore di Jude ha giocato un ruolo chiave nella promozione del Sunderland in Premier League la scorsa stagione e ha generato molta attenzione seguendo un percorso simile – sebbene meno rapido – a quello di Jude. Tuttavia, quando gli è stato chiesto se sapesse qualcosa di Jobe, Guardiola si è dimostrato indifferente: "No... non lo conoscevo allora," ha detto l'allenatore in conferenza stampa.

L'allenatore del City ha parlato così della sfida al BVB: "Ci alleneremo domani mattina. No non è insolito. L'ho fatto poche volte. Non spesso, ma l'ho fatto poche volte e a volte lo preferisco. È stata una partita così impegnativa contro il Bournemouth che ho preferito che stessero oggi a casa e domani ci alleneremo. Siamo abituati. È così e basta. Nessuno cambierà il calendario. In Germania, in Francia, tutte le squadre di Champions League cercano di giocare il venerdì per riposare di più. Non mi piace, ma è quello che è".