Vinicius, momento difficile al Real Madrid: il brasiliano si mette in discussione

Vinicius Junior sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua esperienza al Real Madrid. L'attaccante brasiliano ha segnato appena un gol nelle prime otto partite, con una media di una rete ogni 652 minuti giocati. Le prestazioni del numero 7 non hanno convinto e anche le recenti uscite con la Seleção durante la pausa per le Nazionali hanno confermato le difficoltà dell'inizio di stagione.

Vinicius fa autocritica

Di fronte a questo rendimento, Vinicius ha deciso di mettersi in discussione. Secondo quanto riferito da AS, il brasiliano è consapevole del divario tra le prestazioni attuali e il livello mostrato in passato e non cerca scuse. Il giocatore sarebbe infastidito dall'attenzione mediatica concentrata sulle sue prestazioni, soprattutto considerando le difficoltà dell'intera squadra, ma ha scelto di assumersi le proprie responsabilità e ha fatto autocritica.

Il Real Madrid continua a sostenerlo

Nonostante il momento negativo, Vinicius può contare sul sostegno del Real Madrid. Il club ha fatto quadrato intorno al proprio giocatore, con lo staff di José Mourinho in prima linea.

Secondo i media spagnoli, l'allenatore portoghese continua ad avere piena fiducia nelle qualità del brasiliano. La linea del club sarebbe quella di proteggerlo dalle critiche e mettergli a disposizione tutto il necessario per permettergli di ritrovare il rendimento abituale.

La voglia di riscatto

Forte del sostegno dello spogliatoio, Vinicius guarda alla prossima parte della stagione con l'obiettivo di reagire. La sua autocritica rappresenta un primo passo, ma il brasiliano sa di essere chiamato a rispondere sul campo, soprattutto in termini di gol e assist.