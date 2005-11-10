Arsenal, occhi in Ligue 1: Vanderson tra gli obiettivi per la fascia destra

L'Arsenal sarebbe interessato a Vanderson, terzino destro del Monaco, e starebbe tenendo il brasiliano sotto stretta osservazione in vista di un possibile trasferimento.Il giocatore si è messo in luce in Ligue 1 e potrebbe presto attirare l'interesse di un club più grande. In passato il suo nome era già stato accostato ad altre squadre, senza però che le trattative portassero a qualcosa di concreto.

Il brasiliano tra gli obiettivi

L'Arsenal starebbe valutando da tempo possibili cambiamenti sulla fascia destra. Il giornalista turco Ekrem Konur sostiene che Vanderson sia uno dei giocatori presi seriamente in considerazione dall'Arsenal.

"Il club continua a essere interessato al terzino destro del Monaco Vanderson. L'Arsenal ha continuato a valutare il difensore brasiliano nelle ultime settimane, tenendolo sotto stretta osservazione come uno dei suoi obiettivi di lunga data", ha scritto Konur.

Resta da capire se il 25enne continuerà a essere una priorità per l'Arsenal o se rappresenterà semplicemente uno dei diversi nomi valutati per quel ruolo.