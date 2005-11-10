Dzeko dice addio alla Bosnia: standing ovation e pasillo de honor

Minuto numero 62 di Bosnia-Svezia. Esce Edin Dzeko. Per il Cigno di Sarajevo è l'ultima volta con la maglia della sua nazionale. L'attaccante che in carriera ha vestito anche le maglie di Roma, Inter e Fiorentina, è stato omaggiato dagli avversari mentre i suoi compagni di squadra gli hanno riservato il pasillo de honor