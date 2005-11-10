Dzeko dice addio alla Bosnia: standing ovation e pasillo de honor
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Daniel Uccellieri
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ieri alle 22:11Calcio estero
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02.10.2026 22:11Calcio estero
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Minuto numero 62 di Bosnia-Svezia. Esce Edin Dzeko. Per il Cigno di Sarajevo è l'ultima volta con la maglia della sua nazionale. L'attaccante che in carriera ha vestito anche le maglie di Roma, Inter e Fiorentina, è stato omaggiato dagli avversari mentre i suoi compagni di squadra gli hanno riservato il pasillo de honor
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