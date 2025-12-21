Tottenham, Frank difende Romero: "Nessun rosso se l'arbitro avesse fatto il suo dovere"

Cristian Romero non sarebbe stato espulso nella sconfitta per 2-1 del Tottenham contro il Liverpool se l'arbitro John Brooks "avesse fatto correttamente il suo lavoro": a dirlo è il tecnico degli Spurs Thomas Frank, in difesa del centrale ex Atalanta.

Il Tottenham è stato ridotto prima in 10 uomini e nel finale in 9, nella gara giocata ieri contro i Reds. Un intervento del VAR ha portato al primo rosso per Xavi Simons, per un fallaccio su Van Dijk. In pieno recupero il capitano Romero ha ricevuto un secondo cartellino giallo per un calcio a Konate.

L'allenatore del Tottenham ha spiegato: "C'è un enorme errore di John (Brooks, l'arbitro) sul campo: le mani sulla schiena da parte di Ekitike. Non capisco come non abbia visto quel fallo. Il VAR è una fortuna, che dovrebbe salvarti quando l'arbitro non decide bene, cosa che non è stata fatta oggi. Quello è stato il secondo errore. Penso che se torni a quel secondo gol del Liverpool e l'arbitro avesse fatto il suo lavoro, allora penso che non ci sarebbe stato un primo giallo per Romero. Lui è un giocatore estremamente appassionato".

Le 11 sconfitte del Tottenham nel campionato di casa nel 2025 sono anche le loro più in un anno solare - e il fatto che cinque di queste siano sotto il danese, che ha preso il posto di Ange Postecoglou in estate, metterà un ulteriore controllo sul suo regno.