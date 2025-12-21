L'Aston Villa passa 2-1: il Manchester United perde per la 5^ volta e resta settimo
Una doppietta di Morgan Rogers piega il Manchester United: l'Aston Villa supera 2-1 la squadra di Ruben Amorim, che aveva pareggiato i conti sul finire del primo tempo con la rete di Cunha al 3' di recupero.
Con questa vittoria la squadra di Unai Emery consolida il terzo posto in Premier League, mentre il Manchester United rimane al settimo posto perdendo per la quinta volta in questo campionato.
LA 17a GIORNATA DI PREMIER LEAGUE
Sabato 20 dicembre
Newcastle-Chelsea 2-2
Bournemouth-Burnley 1-1
Brighton-Sunderland 0-0
Manchester City-West Ham 3-0
Wolverhampton-Brentford 0-2
Tottenham-Liverpool 1-2
Everton-Arsenal 0-1
Leeds-Crystal Palace 4-1
Domenica 21 dicembre
Aston Villa-Manchester United 2-1
Lunedì 22 dicembre
Fulham-Nottingham Forest
Classifica
1. Arsenal 39*
2. Manchester City 37*
3. Aston Villa 36*
4. Chelsea 29*
5. Liverpool 29*
6. Sunderland 27*
7. Manchester United 26*
8. Crystal Palace 26*
9. Everton 24*
10. Brighton 24*
11. Tottenham 23*
12. Newcastle 23*
13. Brentford 23*
14. Bournemouth 22*
15. Fulham 20
16. Leeds 19*
17. Nottingham 18
18. West Ham 13*
19. Burnley 11*
20. Wolverhampton 2*
*una partita in più
