Bayern Monaco come un rullo: 4-0 all'Heidenheim e +9 sul Borussia Dortmund
Il Bayern Monaco è come un rullo. La squadra di Vincent Kompani ha superato 4-0 l'Heidenheim, penultimo in classifica, centrando la 13esima vittoria stagionale. Due gol per tempo per i bavaresi: a segno Stanisic al 15', Olise al 32', poi Luis Diaz all'86' e il solito Harry Kane al 92'.
Con questo successo il Bayern Monaco si è portato a quota 41 punti, a +9 dal Borussia Dortmund. Vediamo di seguito i risultati della 15esima giornata della Bundesliga, con la classifica aggiornata.
Bundesliga, la 15a giornata
Venerdì 19 dicembre
Borussia Dortmund - Borussia Monchengladbach 2-0
Sabato 20 dicembre
Amburgo - Francoforte 1-1
Augsburg - Werder Brema 0-0
Colonia - Union Berlino 0-1
Stoccarda - Hoffenheim 0-0
Wolfsburg - Friburgo 3-4
Lipsia - Bayer Leverkusen 1-3
Domenica 21 dicembre
Magonza - St.Pauli 0-0
Heidenheim - Bayern Monaco 0-4
Classifica aggiornata
1. Bayern Monaco 41 punti*
2. Borussia Dortmund 32*
3. Lipsia 29*
4' Bayer Leverkusen 29*
5. Hoffenheim 27*
6. Stoccarda 26*
7. Francoforte 25*
8. Union Berlino 21*
9. Friburgo 20*
10. Werder Brema 17*
11. Colonia 16*
12. Borussia Monchengladbach 16*
13. Amburgo 16*
14. Wolfsburg 15*
15. Ausburg 14*
16. St.Pauli 12*
17. Heidenheim 11*
18. Magonza 8*
*una gara in più
