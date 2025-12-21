Espulso Renato Veiga contro il Barça, Parejo: "L'arbitro è umano, a volte sbaglia"

Il Villarreal si arrende ai gol di Raphinha e Yamal, a "La Ceramica" passa il Barcellona 0-2. Ad agevolare la vittoria blaugrana ci si è messa un'espulsione rimediata dall'ex Juventus Renato Veiga nella prima frazione di gioco.

Una decisione arbitrale che non ha convinto il suo compagno Dani Parejo: "È stata un'azione rapida" - le sue parole a DAZN - ". Non so se dovesse espellerlo o meno. Penso che con un giallo sarebbe andato bene e se poi se fosse stato da rosso il VAR sarebbe potuto intervenire, in quel caso. Se invece dai subito il rosso, è difficile che il VAR intervenga. Avrei fischiato qualcos'altro, ma l'arbitro è una persona, a volte sbaglia e a volte ha ragione. Grazie a loro giochiamo anche noi".

Sulla gara dei suoi: "Mi dispiace per il risultato. Prima sconfitta in casa, poco prima della pausa. Ma sono orgoglioso e felice del lavoro fatto dalla squadra. Per come abbiamo approcciato la partita. Togliendo il rigore e un tiro sulla traversa, nel primo tempo, non ci hanno fatto nulla e abbiamo avuto infinite occasioni, molto chiare per andare all'intervallo vincendo con più di un gol di vantaggio. Siamo in un momento in cui sembra che tutto giri contro di noi. Creiamo molto, non facciamo gol e gli avversari ci fanno male con poco".

Sulla pausa del campionato: "Le soste non si sa mai se vanno bene o no. Se vinci dopo essere venuto dalla pausa dici che è venuto bene e se non vinci... sono calendari così. È ora di riposare e staccare la spina e dimenticare il calcio. Goditi la famiglia e i bambini e vieni con le batterie cariche. Il mese di gennaio sarà importante per noi".