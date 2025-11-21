Yamal no-limits: "Liga, Champions, Mondiale e Pallone d'Oro. Voglio tutto ed è possibile"

Nonostante un periodo complicato a causa della pubalgia, Lamine Yamal guarda alla stagione 2025-2026 con ambizioni enormi. Il talento del Barcellona, appena premiato al gala di Marca come miglior giocatore della stagione davanti a fuoriclasse come Mbappé e Vinicius, ha ricevuto il prestigioso trofeo Di Stefano e non ha nascosto i suoi obiettivi: “Liga, Champions, Mondiale, Pallone d’Oro? Li voglio tutti. È possibile”, ha dichiarato con una sicurezza quasi disarmante.

Il giovane blaugrana ha spiegato come il riconoscimento ottenuto sia la conferma di un percorso in crescita: “Questo premio dimostra che ho fatto una grande stagione, sia con la squadra che a livello personale. Mi dà felicità e orgoglio. Accumulare trofei alla mia età è molto positivo. Continuerò a lavorare per raggiungere i miei obiettivi”.



Entusiasmo anche per il ritorno al Camp Nou, ormai imminente dopo l’esilio forzato al Montjuic: “Giocare in uno stadio che non era nostro non è stato facile. I tifosi sono fondamentali. Il Camp Nou sarà un sostegno immenso e ci darà una grande spinta per il resto della stagione”.

Infine, Yamal ha chiarito definitivamente le tensioni nate con i giocatori del Real Madrid dopo le polemiche dell’ultimo Clásico: parole, quelle del giovane, che avevano incendiato l’ambiente. Ma la pace è fatta: “Quello che è successo è rimasto in campo”, ha dichiarato di recente Courtois. Anche questo, per Lamine, è un passo avanti verso una stagione da protagonista.