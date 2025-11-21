Uruguay, Bielsa resta saldo al comando: “Sono tossico, ma il progetto continua fino al Mondiale”

L’annuncio inatteso di una conferenza stampa serale al Museo del Fútbol aveva scatenato ogni tipo di speculazione in Uruguay. Dopo il pesantissimo 1-5 incassato contro gli Stati Uniti di Mauricio Pochettino e le parole pronunciate nel post-partita ("Criticate me, non la squadra), molti erano convinti che Marcelo Bielsa fosse pronto a rassegnare le dimissioni a sette mesi dal Mondiale 2026. Invece, El Loco ha sorpreso tutti.

Il CT argentino ha ribadito con forza la volontà di proseguire il suo lavoro alla guida della Celeste: “Ho avuto la stessa determinazione fin dal primo giorno. Perdere 5-1 è qualcosa che fa vergognare, ma si analizza, si riflette e si va avanti. Il progetto continua così com’è fino alla Coppa del Mondo”, ha spiegato, riferendo di aver condiviso la sua linea con il presidente della Federazione.

Bielsa è tornato anche sulle critiche piovute dopo il ko e sulle sue parole, definendosi addirittura “tossico”: “Ci sono persone tossiche che vedono solo errori, che non sono mai soddisfatte. Io lo vivo come un karma. Non ci piace vincere, abbiamo più paura di perdere che gioia nel vincere”. Una frase diventata virale in tutto il Sud America.

Infine il CT ha smentito con decisione le voci di un gruppo insofferente ai suoi metodi: “Le voci hanno una fonte, ma non sono guidato da esse. Io parlo direttamente con i giocatori. Se volessero che me ne andassi, me lo direbbero in faccia”.