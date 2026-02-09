Zero minuti al Lens, il nazionale ecuadoriano Chavez saluta e riparte da Praga
L’esperienza francese di Jhoanner Chávez si chiude senza lasciare traccia sul campo. Arrivato al Lens nel gennaio 2024 con la formula del prestito con diritto di riscatto, il 23enne ecuadoriano non è mai riuscito a ritagliarsi spazio nel nord della Francia. Sotto la gestione di Pierre Sage, Chávez non ha infatti collezionato nemmeno un minuto in questa stagione, finendo rapidamente ai margini del progetto tecnico.
Considerato ormai in esubero, il nazionale dell’Ecuador – sette presenze con la selezione maggiore – ha quindi trovato una nuova destinazione per provare a rilanciarsi. Il Lens ha ufficializzato il suo trasferimento allo Sparta Praga, dove concluderà la stagione sempre in prestito, ma con opzione di acquisto valida fino a giugno 2026.
Il club di Artois ha accompagnato l’operazione con una nota chiara e diretta: “Jhoanner Chávez all’AC Sparta Praga. In cerca di spazio, il terzino ecuadoriano con 23 presenze in Sangue e Oro si unisce al club più titolato della Repubblica Ceca in prestito con opzione di acquisto fino a giugno 2026. Buon finale di stagione, Jhoanner”.