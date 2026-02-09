Rothen massacra il Marsiglia e De Zerbi: "Allenatore sopraffatto. Tutti stanno regredendo"

La sconfitta per 5-0 del Marsiglia nel Classique contro il Paris Saint-Germain rischia di costare carissimo a Roberto De Zerbi. L'eliminazione di qualche settimana fa in Champions League, dopo il pesante ko contro il Brugge, aveva già portato grossi malumori all'OM ma una sconfitta così umiliante contro gli storici rivali è difficilmente digeribile e lo stesso tecnico al termine della partita aveva dichiarato: "Parlerò con Benatia e Longoria per capire cosa possiamo fare".

L'OM è la squadra con più tifosi in Francia e inevitabilmente fa discutere. Jerome Rothen, ex giocatore del PSG e oggi opinionista, ha dichiarato a RMC Sport:

"Certo che è un fallimento, un fallimento clamoroso. Smettetela di trovare delle scuse. Quello che è successo dall'inizio del 2026 è semplicemente uno scandalo. In termini di qualità collettiva e individuale, obiettivi e risultati, sono completamente fuori dal mondo". E ancora: "Non è successo niente di buono quest'estate. È stato fatto un pasticcio completo con gli acquisti. Ieri è stata una vergogna. Pensavo avessimo raggiunto il nostro apice a Brugge. Il problema è che tutti vengono trascinati verso il basso, stanno regredendo. Tra i giocatori non ce n'è uno che riesca a raggiungere l'altro, l'allenatore è sopraffatto e non si sente più parlare della dirigenza. Quindi è un fallimento totale".