Nuovo allenatore per Edoardo Bove. Il Watford annuncia Ed Still
Nuovo allenatore per Edoardo Bove. Il centrocampista italiano è da qualche settimana un giocatore del Watford. Gli hornets hanno annunciato Ed Still come nuovo tecnico per i prossimi due anni e mezzo. 35 anni, belga, prende il posto di Javi Gracia, che ha rassegnato le dimissioni lo scorso 1° febbraio. Il Watford è attualmente 11° in classifica in Championship, a 3 punti dalla zona playoff.
