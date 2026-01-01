Il Real Madrid ha lanciato un altro giovane. Jimenez: "Ringrazio soprattutto tre compagni"

Una serata da ricordare per David Jimenez, che al Mestalla ha vissuto la sua prima volta da titolare in Liga con la maglia del Real Madrid. Il successo per 2-0 sul Valencia ha certificato non solo l’importanza del risultato, ma anche la crescita del giovane prodotto del vivaio blanco. Classe 2004, Jimenez proviene dal Real Madrid Castilla, la squadra B dei Blancos, e a Valencia è stato preferito finanche a capitan Carvajal. Ennesimo talento di casa pronto al grande salto.

Nel post-partita, ai microfoni di Real Madrid TV, Jimenez ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Sono davvero felice per i tre punti. Sapevamo che sarebbe stata una gara complicata. Ringrazio l’allenatore e lo staff per la fiducia, ma soprattutto i compagni: mi hanno fatto sentire subito parte del gruppo”. Il difensore ha poi evidenziato l’identità mostrata dalla squadra in un campo storicamente difficile: “Al Mestalla abbiamo dimostrato chi siamo. Alla fine, però, contava una cosa sola: vincere”.

Decisivi anche i consigli ricevuti da chi ricopre il suo ruolo: Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal e Fede Valverde. “Il mister mi ha chiesto di giocare come faccio nel Castilla. Con i migliori al mondo intorno tutto diventa più semplice. In allenamento cerco di rubare ogni dettaglio e sono grato a Trent, Carvajal e Fede: sono generosi, mi aiutano tanto e grazie a loro mi sento a mio agio”.