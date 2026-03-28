Roma, Rossettini: "Vogliamo la finale di Coppa Italia. Inter? Ci sta dando molto filo da torcere"

“La vittoria in rimonta nel derby ha lasciato grande entusiasmo e consapevolezza, si è realizzato quello che avevo chiesto prima della partita. Quando il gioco si fa duro, viene fuori anche il cuore di questa squadra, che ci sta dando grandi soddisfazioni". Il tecnico della Roma Luca Rossettini parla così ai canali ufficiali del club in vista della sfida contro l’Inter valida per la semifinale di ritorno (andata 1-1) di Coppa Italia Femminile.

“Sarà un’altra gara durissima contro una squadra forte come l’Inter che ci sta dando filo da torcere anche in campionato. - prosegue Rossettini come riporta Vocegiallorossa.it - Teniamo molto a questa competizione, l'andata ci ha dato molta fiducia e ripartiremo da lì, da quelle basi per fare una grande prestazione a Milano, in un campo non facile dove però abbiamo dimostrato di potercela giocare alla grande".

Rossettini poi spiega quanto sarebbe importante conquistare la finale di Coppa Italia: “Per come era partita la stagione sarebbe un risultato straordinario, vorrebbe dire arrivare in fondo a tutte le competizioni, esclusa la Champions League. - conclude il mister giallorosso - Le ragazze hanno lavorato bene e hanno dimostrato di essere competitive in Italia, era questo l'obiettivo di partenza a inizio stagione. Il percorso fatto da questa squadra è straordinario e lo rimarrà a prescindere anche se non dovesse raggiungere la finale di Coppa Italia".