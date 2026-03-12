Bologna-Roma, tutto rimandato. Il "benvenuto" di Trump all'Iran, Mancini bloccato: le top news delle 22

Pari e patta tra Bologna e Roma, che rimandano la questione alla partita di ritorno. Al Dall’Ara, finisce 1-1 nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League: Pellegrini risponde a Bernardeschi. "La squadra è sempre stata positiva, non ha mai avuto deficit caratteriali. Ora ha qualche cartuccia in più per poter reagire quando va in svantaggio”, ha dichiarato Gian Piero Gasperini, particolarmente nervoso in panchina durante un check del VAR. Vincenzo Italiano, invece, guarda al ritorno: “Andiamo in casa loro e sapete che ambiente troveremo. Volevamo un risultato aperto, la vittoria poteva darci qualche chance in più ma così va bene. Dico 51% Roma e 49% noi, solo per la cornice che ci sarà all'Olimpico”.

Benvenuti, ma fino a un certo punto. Donald Trump, che ieri aveva incassato i ringraziamenti del presidente FIFA, Gianni Infantino, per la disponibilità ad accogliere l’Iran ai prossimi Mondiali, manda ben altro messaggio sui social. Della nazionale di Teheran, che ha già annunciato il proprio ritiro dalla rassegna iridata, il presidente degli Stati Uniti ha infatti dichiarato: “L’Iran sarà il benvenuto negli USA per il Mondiale, ma in verità non è opportuno che vengano, per la loro sicurezza”. Il Mondiale, comunque, non rischia di essere spostato: lo ha dichiarato il direttore organizzativo del torneo per la FIFA. L’escalation in Medio Oriente complica i piani di Roberto Mancini: l’ex ct non può infatti rientrare in Qatar e l’Al-Sadd nel frattempo sarà affidato a Sergio Alegre.

Buone notizie per l’Atalanta, che si prepara a riabbracciare Ederson. Il centrocampista brasiliano ha svolto parte del lavoro in gruppo e potrebbe esserci con l’Inter. Non ci sarà, invece, Lautaro Martinez, che è tornato a lavorare sul campo, ma sempre a parte, e vede la successiva sfida con la Fiorentina come data di rientro più realistica: “Bello tornare a vedere il verde”, ha scritto su Instagram.