Bologna-Roma, il primo round termina 1-1: le immagini più belle della serata del Dall'Ara
Si è chiusa sull’1-1 la gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League tra Bologna e Roma, disputata allo stadio Renato Dall’Ara. A sbloccare il risultato sono stati i rossoblù di Vincenzo Italiano, passati in vantaggio grazie a un preciso mancino a giro di Federico Bernardeschi. La reazione dei giallorossi non si è fatta attendere e nella ripresa è arrivato il pareggio firmato da Lorenzo Pellegrini, bravo ad appoggiare in rete a porta vuota.
Il discorso qualificazione resta quindi completamente aperto: il verdetto sarà deciso nella gara di ritorno della prossima settimana allo stadio Olimpico, dove andrà in scena il secondo atto di questo derby tutto italiano. Di seguito le immagini più belle della gara targate TMW.
