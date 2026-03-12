Europa League, i parziali: Lione sotto a Vigo, anche Genk e Ferencvaros in vantaggio
Si sono chiusi i primi tempi dei match serali degli ottavi di Europa League, con diverse squadre già in vantaggio. A Vigo, i padroni di casa del Celta guidano 1-0 sul Olympique Lione di Fonseca grazie alla rete di Rueda al 25’. Il Ferencváros è in vantaggio sul Braga grazie al gol segnato al 32’ da Kanichowsky, mentre il Genk conduce 1-0 sul Friburgo con un gol di El Ouahdi al 24’.
Infine, la sfida tra Nottingham Forest e Midtjylland è ferma sullo 0-0.
Celta Vigo - Lione 1-0: 25' Rueda
Ferencvaros - Braga 1-0: 32' Kanichowsky
Genk - Friburgo 1-0: 24' El Ouahdi
Nottingham Forest - Midtjylland 0-0
Terminate
Bologna - Roma 1-1: 50' Bernardeschi (B), 71' Pellegrini (R)
Lilla - Aston Villa 0-1: 62' Watkins
Panahinaikos - Betis Siviglia 1-0: 88' rig. Taborda
Stoccarda - Porto 1-2: 21' Moffi (P), 27' Mora (P), 40' Undav (S)