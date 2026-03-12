Conference League, Fiorentina vivace ma un po' sprecona: è 0-0 al 45' contro il Rakow

Termina 0-0 il primo tempo tra Fiorentina e Rakow Czestochowa, gara di andata degli ottavi di Conference League. Partita vivace dei padroni di casa, che ci provano un paio di volte con Gosens e Fazzini - sprecone in un'occasione - senza però riuscire a sbloccarla.

La prima azione è di marca ospite e arriva dopo meno di 3 minuti. Buon break di Ivi Lopez sulla sinistra che dopo essere entrato in area, salta Parisi e prova a piazzarla sul primo palo, trovando una buonissima risposta di Christensen, molto reattivo ad andare giù e deviare con la mano in corner. La Fiorentina prova a rispondere in un paio di occasioni. Al 9’ punizione dalla zona di destra della trequarti messa sul primo palo da Fazzini che il pesca un colpo di tacco volante di Gosens che impensierisce il portiere Zych. Quattro minuti più tardi avvolgente dei viola che porta Parisi a liberarsi bene sulla trequarti e a calciare, con la palla che viene deviata fuori. Dal corner che ne segue Mandragora pesca al centro Gosens ma la palla è troppo centrale e viene bloccata dal portiere di proprietà dell’Aston Villa.

L’azione più pericolosa del primo tempo arriva al 28’ ed è sempre per i padroni di casa. Parisi si libera benissimo sulla destra dalla marcatura di Pienko, lascia partire un traversone preciso sul destro di Fazzini che a pochi metri dalla porta, però, spedisce troppo alto sprecando una grande chance. Al 39’ ancora Fiorentina pericolosa, ancora con Fazzini, che si libera sulla destra, si accentra e lascia partire un destro insidioso che viene però deviato in modo forse provvidenziale da Racovitan.