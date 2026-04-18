Scontro con Gasperini e niente Trigoria da martedì: oggi Ranieri all'Olimpico per Roma-Atalanta

Non è una partita come le altre quella che attende la Roma all’Olimpico. La sfida contro l’Atalanta vale tantissimo nella corsa al quarto posto, ma prima ancora del calcio giocato saranno le emozioni a prendersi la scena. Gli occhi saranno puntati sugli spalti, sulla reazione dei tifosi quando verranno annunciati i nomi di Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri: applausi o fischi, il verdetto arriverà da oltre 60mila presenti.

La settimana a Trigoria è stata tutt’altro che serena e a Trigoria il Senior Advisor della Roma non si vede da martedì. Il rapporto tra Ranieri e l’attuale tecnico giallorosso appare ormai compromesso, come emerso anche nel confronto con la proprietà. L’ex allenatore, oggi dirigente, dovrebbe seguire il match dalla tribuna, ma il clima resta incerto anche su questo fronte.

In panchina, Gasperini prova a isolarsi dal contesto e a concentrarsi sulla partita più delicata delle ultime sei. In conferenza non ha nascosto le difficoltà vissute negli ultimi giorni, ma ha ribadito la linea: “Zero alibi”. Un messaggio chiaro alla squadra, chiamata a reagire nonostante le pesanti assenze. A scriverlo è il Corriere della Sera.