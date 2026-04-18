Locatelli: "Non mi sono mai visto lontano dalla Juventus, sento la fiducia della società"
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Durante la conferenza stampa tenuta oggi per commentare il suo rinnovo di contratto con la Juventus, il capitano bianconero Manuel Locatelli ha risposto anche a una domanda sulla possibilità, ormai definitivamente sfumata, di cambiare squadra. Queste le sue dichiarazioni in merito:
Ti sei mai visto lontano dalla Juve?
"Non mi sono mai visto lontano dalla Juve, perché nella mia testa dovevo dimostrare il giocatore che ero e che dovevo essere. Sento la fiducia della società e mi chiedono di dare il cuore e di dare l'esempio per i mie compagni".
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