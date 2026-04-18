Locatelli: "Non mi sono mai visto lontano dalla Juventus, sento la fiducia della società"

Durante la conferenza stampa tenuta oggi per commentare il suo rinnovo di contratto con la Juventus, il capitano bianconero Manuel Locatelli ha risposto anche a una domanda sulla possibilità, ormai definitivamente sfumata, di cambiare squadra. Queste le sue dichiarazioni in merito:

Ti sei mai visto lontano dalla Juve?

"Non mi sono mai visto lontano dalla Juve, perché nella mia testa dovevo dimostrare il giocatore che ero e che dovevo essere. Sento la fiducia della società e mi chiedono di dare il cuore e di dare l'esempio per i mie compagni".

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