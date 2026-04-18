Parma, Cuesta: "Chi subentra è parte della strategia. Dobbiamo mantenere la stessa voglia"

L'allenatore del Parma Carlos Cuesta è intervenuto ai microfoni di DAZN, nel pre-gara della sfida contro l'Udinese. Queste le sue parole: "Ci dobbiamo aspettare la stessa voglia di portare risultati a casa e speriamo anche evoluzione del gioco. Cerchiamo sempre di migliorare e con voglia e convinzione speriamo oggi di fare risultato".

Cosa servirà fare oggi?

"Dobbiamo essere forti nei nostri punti di forza e avere più lucidità nella metà campo avversaria, cercando di avere più la palla. Dobbiamo essere lucidi e precisi quando abbiamo l'opportunità"

Oggi torna Pellegrino. Questo è uno dei migliori undici che ha a disposizione?

"In ogni partita proviamo sempre a mettere l'undici migliore per iniziare, senza dimenticare che le partite sono lunghe ed è importante l'impatto di chi subentra, cosa che ci ha fatto vincere partite in passato. Fa parte della nostra strategia".

Le formazioni di Udinese-Parma:

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Atta, Ekkelenkamp; Zaniolo.

A disposizione: Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bayo, Buksa, Arizala, Mlacic, Camara, Miller.

Allenatore: Kosta Runjaic

PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Ndiaye; Delprato, Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino.

A disposizione: Corvi, Rinaldi, Valenti, Estevez, Almqvist, Ondrejka, Oristanio, Sorensen, Elphege, Ordonez, Britschgi, Carboni.

Allenatore: Carlos Cuesta