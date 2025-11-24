TMW Sassuolo, Idzes: "Non siamo contenti ma non molliamo mai ed è importante"

Jay Idzes, calciatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita del Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Pisa. Ecco le sue parole dichiarazioni: "Non siamo contenti certamente perché questa partita era difficile perché loro sono una squadra dura, tosta, abbiamo anche visto le altre partite che hanno giocato ma potevamo fare molto di più. Siamo una grande squadra, possiamo fare molto di più anche dall'inizio, prima palla e rigore subito, anch'io non avevo toccato la palla ancora e subito 0-1. Strano? Sì, strano. Poi Matic ha fatto gol anche subito. Alla fine però non molliamo mai e questo è importante".

Manca un po' di mentalità da acquisire tutti insieme per avere più continuità?

"Contro l'Atalanta abbiamo vinto 3-0 e abbiamo fatto una grande partita, due partite fa abbiamo giocato contro il Genoa e abbiamo perso. Noi vogliamo giocare sempre, il campionato è lungo. Nel secondo tempo abbiamo giocato molto meglio, abbiamo trovato il gol nel finale ma abbiamo avuto tante occasioni. Quando vogliamo giocare per un altro livello, se giochiamo in maniera semplice possiamo fare di più".

Con il Genoa avete perso in casa, grande partita con l'Atalanta, poi oggi con il Pisa avete rischiato di perdere. Con le avversarie alla vostra portata fate fatica: colpa di una sottovalutazione degli avversari da parte vostra?

"No, lo abbiamo detto anche nello spogliatoio nell'ultima settimana che loro erano una squadra difficile da affrontare, hanno fatto tante partite anche 0-0, 2-2, loro hanno voglia sempre, ma non sottovalutiamo mai gli avversari".

Avete perso tanti punti per degli errori. Come ci lavorate con Grosso, come si possono evitare?

"Noi dobbiamo continuare a lavorare, è semplice".