Fiorentina, senti l'ex Esposito: "Ormai si è capito: Kean deve giocare da solo"

L'ex attaccante della Fiorentina (nella stagione 1998/99) Carmine Esposito, nel corso dell'intervista rilasciata a Radio FirenzeViola (durante il programma "Palla al centro") ha parlato anche della questione centravanti per quanto riguarda la squadra di Paolo Vanoli.

In particolare ha commentato così la coppia formata da Roberto Piccoli e Moise Kean nell'attacco viola: "Con Piccoli, Kean lo snaturi un po'. Si è capito che Kean deve stare da solo e attaccare gli spazi facendo la lotta con tutti. Io sono molto fiducioso, ma Kean deve giocare da solo adesso. Lui ha bisogno di un appoggio e degli inserimenti dei mediani che gli danno un aiuto. Io spero che la Fiorentina possa ricominciare con questi due giocatori, perché vederla in quella posizione non è bello. Un conto è essere abituati a lottare per la retrocessione, un conto è non esserlo".

Riguardo ad Edin Dzeko, che fino a qui non è riuscito ancora ad incidere, ha spiegato: "Questo è un giocatore con una signora carriera. Mi aspettavo un impatto caratteriale, l'ho visto un pochino spento. Sicuramente può essere ancora utile, deve aiutare i giovani e dare una carica emotiva agli altri. Deve trascinare i compagni. Io spero, che si possa mettere a disposizione, come Piccoli e Kean, per riporatare la Fiorentina dall'altra parte della classifica".