Live TMW Sassuolo, Grosso: "Rosichiamo meno del Pisa ma pari giusto"

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, parla in conferenza stampa al termine della partita con il Pisa per commentare l'esito della gara giocata questa sera al Mapei Stadium.

Inizia la conferenza.

Gilardino ha detto che rosica sorridendo. Che espressione potrebbe usare Grosso per definire questo pareggio?

"Si rosica meno perché siamo stati bravi a riacciuffare il risultato penso meritato per quello che ha detto la gara. Abbiamo fatto cose buone, creato diverse occasioni, fatto un secondo tempo importante schiacciando l'avversario, non ci siamo riusciti e nell'unica ripartenza sono stati bravi a punirci. Poi abbiamo messo grande intensità e bravi per questa reazione, ma la bravura complessiva deve diventare anche fare le azioni prima delle reazioni, star dentro la gara, capire i momenti, abbiamo grandi margini su questo".

Avete provato a liberare l'esterno sulle fasce con una buona manovra...

"Quando lo abbiamo fatto con buon ritmo abbiamo creato le occasioni, ne abbiamo avute con Pinamonti e Laurienté un paio, abbiamo creato i presupposti per il vantaggio, non ci siamo riusciti, ma abbiamo preso la ripartenza in campo aperto. Dobbiamo alzare i giri del motore".

Coulibaly per Walukiewicz per l'ammonizione del polacco?

"Seba non l'avrei levato nonostante il giallo ma ha accusato un fastidio, ho preferito non rischiarlo perché siamo deficitari dietro adesso e ho preferito sostituirlo e ritrovarlo per la prossima. È entrato Coulibaly che ha alternato cose buone e meno buone, sa che deve alzare il livello di intensità e di energia durante la gara".

Un commento su Volpato, che è stato decisivo nel finale con un assist...

"L'ho messo dentro per poco tempo. Non avrei voluto rischiarlo, una serata fredda, entrare così dopo un infortunio non era facile ma sono contento di come è entrato. Se trova continuità ha un potenziale grande. Potevo mettere lui, Cheddira o Moro, ho deciso di provare lui ed è stato bravo a creare l'iopportunità".

Si sono visti, specie nel primo tempo, tanti errori di concentrazione. Un po' come era successo con il Genoa. Un vizio che il Sassuolo si porta dietro da tempo, che tende forse a sottovalutare l'avversario di pari livello perché a Bergamo, ad esempio, questi errori non si sono visti...

"È una riflessione pertinente, può essere quella la motivazione. Può essere una serata particolare, è un'atmosfera diversa rispetto a Bergamo. Dobbiamo saper alzare i giri del motore indipendentemente dall'avversario, dagli spettatori, dai numeri di classifica, perché questo è un campionato che sta dimostrando che tutte le partite vanno giocate e più alzi i giri più alzi la possibilità di fare risultato. Noi quando ci siamo riusciti abbiamo fatto bene, nella ripresa meglio, e siamo stati puniti nella ripartenza ma merito ai ragazzi che ci hanno creduto fino alla fine".

In casa 4 punti su 9 negli scontri diretti, in trasferta 3 punti in più...

"Sono ancora poche le partite per dare statistiche. Siamo stati bravi in trasferta a prendere punti. Oggi abbiamo iniziato la gara con un calcio di rigore contro prendendo gol, tanti piccoli dettagli condizionano i giudizi e i punteggi. Sappiamo e possiamo fare molto meglio durante i momenti di gara".

La squadra a volte si specchia un po' troppo...

"Abbiamo mostrato anche di avere tenacia, energia, determinazione. Se riuscissimo a farlo sempre diventeremmo una squadra anormale. Abbiamo alternato cose buone ad altre meno buone. Cerchiamo di migliorare come tutti ma questi ragazzi stanno facendo qualcosa di bello e qualcosa di grande, fermo restando che vogliamo sempre a migliorare".